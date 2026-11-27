Поки російська влада звітує про нібито знищення десятків безпілотників під Санкт-Петербургом, кількість затриманих і скасованих авіарейсів у Пулково вже сягнула 26.

У 2022 році більшість росіян дізнавалася про війну переважно з телевізійних сюжетів і пропагандистських заяв Кремля, який переконував населення, що бойові дії відбуваються десь далеко за межами Росії. Тепер ситуація поступово змінюється: війна, яку Москва розв'язала проти України, дедалі частіше приходить на російську територію. Вибухи, атаки безпілотників, пожежі на промислових об'єктах і перебої в роботі аеропортів стають частиною реальності російських регіонів. Цього разу загрозу БпЛА оголосили в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Про ситуацію в регіоні повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі.

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Так, в ніч проти 27 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область опинилися під атакою безпілотників.

Про загрозу для населення губернатор регіону Олександр Дрозденко оголосив о 2:21 за місцевим часом. Він попередив про можливу загрозу безпілотників на території міста, а також про ймовірні перебої з мобільним інтернетом.

"Увага! Загроза БпЛА на території Санкт-Петербурга, можливі перебої в роботі мобільного інтернету", — йдеться в повідомленні.

Подібні попередження раніше отримали й жителі Ленінградської області.

Спочатку чиновник повідомив про знищення чотирьох безпілотників. Згодом кількість нібито збитих апаратів зросла до 10, потім — до 18 і навіть до 30.

О 6:55 губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито збила 45 безпілотників над територією регіону. За його словами, найближчим часом у регіоні очікують скасування режиму безпілотної небезпеки.

Також він повідомив, що тимчасово перекривали Ладозький міст, адже з нього працювали мобільні вогневі групи, які залучили для відбиття атаки. Дрозденко переконує, що міст пошкоджень не зазнав.

Таким чином, за кілька годин заявлена російською владою кількість збитих дронів зросла у декілька разів. Водночас інформації про остаточні наслідки атаки поки немає.

Аеропорт Пулково зупинив приймання та відправлення літаків

Через загрозу безпілотників обмежили роботу міжнародного аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. За інформацією Росавіації, тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден запровадили о 04:18 за московським часом. У відомстві пояснили, що такі заходи необхідні для забезпечення безпеки польотів.

На тлі обмежень змінився розклад авіарейсів. За даними російських ЗМІ з посиланням на онлайн-табло аеропорту, затримки або скасування торкнулися 26 рейсів. Інформації про точні терміни відновлення звичайного режиму роботи аеропорту на момент публікації не було.

Таким чином, атака безпілотників призвела не лише до роботи російської ППО, а й до перебоїв у роботі одного з найбільших аеропортів північного заходу Росії.

Інформація про можливі влучання та пошкодження інфраструктури уточнюється. Тим часом, Telegram-канал Supernova+ публікує кадри із Санкт-Петербурга, на яких видно наслідки нічних подій. Судячи з оприлюднених відео, ніч у місті видалася неспокійною.

Що саме стало об'єктом атаки наразі незрозуміло, однак на одному з відео нібито зафіксований приліт у підстанцію. Автор іншого відео за кадром стверджує, що поруч з місцем вибуху знаходяться виробництво і склад БПЛА.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі вранці 12 листопада вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував російський полковник. Внаслідок вибуху військовослужбовець ЗС РФ загинув, а його родич, який перебував поруч, дістав поранення. Інцидент стався в районі Шушари на Колпінському шосе.

Також Фокус писав, що засновник Telegram Павло Дуров прокоментував атаку безпілотників на дата-центр компанії VK поблизу Санкт-Петербурга, який зазнав пошкоджень у ніч на 18 жовтня. Він нагадав, що будівлю звели у 2011 році, а також зауважив: "Видно, що збудовано як слід, стіни товсті. Але не вберегли".