Автомобіль із російським полковником вибухнув у Санкт-Петербурзі: він загинув (відео)

Вибух стався вранці 12 листопада в Шушарах (район Санкт-Петербурга) на Колпінському шосе. Відомо, що загинув військовослужбовець ЗС РФ, який перебував за кермом.

Джерело видання "Фонтанка" повідомило, що внаслідок вибуху загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.

Як припускають, вибуховий пристрій спрацював дистанційно.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Санкт-Петербурзі, у Пушкінському районі, біля "Слов’янки" (Шушари) під час вибуху автомобіля загинув військовий, його дружина отримала поранення — обом відірвало ноги. Імовірно, загиблим виявився майор Сергій Сечков — він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному Червонопрапорному полку, який, за даними ГУР МО України, завдавав ракетних і бомбових ударів по мирному населенню на Слобожанському напрямку.

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У РФ вже траплялися інші вибухи, внаслідок яких гинули російські військові та співробітники Міноборони. Один із попередніх інцидентів — 1 серпня в Москві, коли стався вибух під час ювілею генерала Чайко.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Санкт-Петербурзі, у Пушкінському районі, біля "Слов’янки" (Шушари) внаслідок вибуху автомобіля загинув військовий, його дружина отримала поранення — обом відірвало ноги. Імовірно, загиблим виявився майор Сергій Сечков — він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному Червонопрапорному полку, який, за даними ГУР МО України, завдавав ракетних і бомбових ударів по мирному населенню на Слобожанському напрямку.