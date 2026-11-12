Автомобиль с российским полковником взорвался в Санкт-Петербурге: он погиб (видео)

Взрыв произошел утром 12 ноября в Шушарах (район Санкт-Петербурга) на Колпинском шоссе. Известно, что погиб военнослужащий ВС РФ, который был за рулем.

Источник издания "Фонтанка" рассказал, что в результате взрыва погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения.

Предварительно, взрывное устройство сработало дистанционно.

Напомним, в конце августа в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе у Славянки (Шушары) при взрыве автомобиля погиб военный, его супруга получила ранения — обоим оторвало ноги. Предположительно, погибшим оказался майор Сергей Сечков — он служил 332-м отдельном гвардейском вертолетном Краснознаменном полку, который, по данным ГУР МО Украины наносил ракетные и бомбовые удары по мирному населению на Слобожанском направлении.

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В РФ уже происходили другие взрывы, в результате которых гибли российские военные и сотрудники Минобороны. Один из предыдущих инцидентов — 1 августа в Москве, когда произошел взрыв во время юбилея генерала Чайко.

Напомним, в конце августа в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе у Славянки (Шушары) при взрыве автомобиля погиб военный, его супруга получила ранения — обоим оторвало ноги. Предположительно, погибшим оказался майор Сергей Сечков — он служил 332-м отдельном гвардейском вертолетном Краснознаменном полку, который, по данным ГУР МО Украины наносил ракетные и бомбовые удары по мирному населению на Слобожанском направлении.