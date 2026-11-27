В ночь на 27 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по нескольким областям Украины. В Кривом Роге погиб один человек, в Харьковской области число пострадавших возросло до трёх, повреждены энергетические и железнодорожные объекты.

В результате ночных атак и обстрелов со стороны российских войск зафиксированы разрушения гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Сумской областях. В отдельных регионах есть погибшие и пострадавшие, на местах попаданий работают экстренные службы. Фокус собрал данные о последствиях атак.

Днепропетровская область

Российские войска более 20 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам области. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения.

В Никопольском районе под обстрелом оказались райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятие и многоквартирный дом. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух мужчин в возрасте 45 и 55 лет.

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Обстрел Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге в результате российского удара были повреждены объекты транспортной инфраструктуры и складское здание. Погиб один человек.

В Синельниковском районе подверглись атакам Раевская, Васильковская и Николаевская общины. Там были повреждены сельскохозяйственное предприятие и инфраструктура.

Кроме того, россияне нанесли удары по инфраструктурным объектам в Каменском и Богдановской общине Павлоградского района.

Утром 27 ноября российский беспилотник нанес удар по Днепру. В результате удара загорелся частный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Харьковская область

Утром российские беспилотники нанесли удар по Харькову. Удары были зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах города.

По предварительным данным, в результате попадания в Шевченковском районе пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Обстрел Харьковской области Фото: Харьковская ОГА

Мэр Игорь Терехов сообщил, что один из дронов попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе. Впоследствии ещё один беспилотник атаковал Киевский район.

Обстрел Харьковской области Фото: Харьковская ОГА

Накануне, в течение последних суток, под российскими ударами оказались Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. Тогда погибла 86-летняя женщина, ещё 15 человек получили ранения.

Обстрел Харьковской области Фото: Харьковская ОГА

В Харькове ранения получили шесть человек, двое перенесли острую стрессовую реакцию. В Изюме шесть человек также обратились за помощью в связи с острой стрессовой реакцией. В Черкасской Лозовой ранен 45-летний мужчина.

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применяли ракеты, реактивные системы залпового огня, ударные беспилотники "Герань" и "Ланцет", FPV-дроны и другие БПЛА.

Обстрел Харьковской области Фото: Харьковская ОГА

В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, административное здание, гараж и транспорт. В частности, в Изюме были повреждены 15 автомобилей, в Черкасской Лозовой — автобус, а в Циркунах — мусоровоз.

Сумская область

В течение суток с утра 26 по утро 27 ноября российские войска совершили почти 60 обстрелов 22 населенных пунктов в 15 общинах Сумской области.

В Глуховской общине в результате попадания российского беспилотника получила травму 59-летняя женщина.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Российские войска применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

В результате атак были повреждены жилые дома, нежилые помещения, ферма и другие объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Великописаревской общине был уничтожен частный дом, а в Середино-Будской — разрушено жилое здание.

В Глуховской общине повреждены многоквартирные дома и общежитие учебного заведения. Разрушения также зафиксированы в Шосткинской, Ахтырской, Роменской, Буринской, Степановской и других общинах.

По данным областных властей, воздушная тревога в Сумской области в течение суток в общей сложности длилась 18 часов 36 минут.

Винницкая область

В результате ночной российской атаки в Винницкой области были повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

По информации главы Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной, погибших и пострадавших нет. На местах работают соответствующие службы, которые устраняют последствия ударов.

Кировоградская область

Ночью российские войска нанесли удар по Кировоградской области с помощью беспилотников. Целью врага стала критически важная инфраструктура.

По словам начальника Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, на месте оперативно работали все соответствующие службы. Пострадавших и погибших не было.

Напомним, в ночь на 22 ноября российские войска атаковали Киев и Киевскую область. Одним из мест попадания стала многоэтажка в Димере, где в результате удара обрушилась целая секция здания — от первого до пятого этажа.

Кроме того, в ночь на 24 ноября российский реактивный беспилотник нарушил воздушное пространство Польши. В вооруженных силах страны объяснили, почему не стали сбивать неизвестный летательный аппарат.