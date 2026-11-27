У ніч на 27 листопада російські війська атакували кілька областей України безпілотниками. У Кривому Розі загинула людина, на Харківщині кількість постраждалих зросла до трьох, пошкоджено енергетичні та залізничні об’єкти.

Унаслідок нічних атак та обстрілів російських військ зафіксовано руйнування цивільної й критичної інфраструктури в Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій і Сумській областях. В окремих регіонах є загиблі та постраждалі, на місцях влучань працюють екстрені служби. Фокус зібрав дані про наслідки атак.

Дніпропетровська область

Російські війська понад 20 разів атакували п'ять районів області безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранень.

У Нікопольському районі під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено підприємство та багатоквартирний будинок. До лікарні у важкому стані доправили двох чоловіків віком 45 і 55 років.

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Обстріл Дніпропетровщини Фото: Дніпропетровська ОДА

У Кривому Розі російський удар пошкодив об'єкти транспортної інфраструктури та складську будівлю. Загинула людина.

У Синельниківському районі атак зазнали Раївська, Васильківська та Миколаївська громади. Там пошкоджено аграрне підприємство й інфраструктуру.

Також росіяни вдарили по інфраструктурних об'єктах у Кам'янському та Богданівській громаді Павлоградського району.

Вранці 27 листопада російський безпілотник атакував Дніпро. Внаслідок удару загорівся приватний будинок. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Харківська область

Уранці російські безпілотники атакували Харків. Удари зафіксували у Шевченківському та Київському районах міста.

За попередніми даними, внаслідок влучання у Шевченківському районі постраждали троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Обстріл Харківщини Фото: Харківська ОДА

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що один із дронів влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі. Згодом ще один безпілотник атакував Київський район.

Обстріл Харківщини Фото: Харківська ОДА

Напередодні, протягом минулої доби, під російськими ударами перебували Харків і ще 10 населених пунктів області. Тоді загинула 86-річна жінка, ще 15 людей постраждали.

Обстріл Харківщини Фото: Харківська ОДА

У Харкові поранень зазнали шестеро людей, двоє отримали гостру реакцію на стрес. В Ізюмі шестеро людей також звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес. У Черкаській Лозовій поранено 45-річного чоловіка.

Для атак по Харківщині російські війська застосовували ракети, реактивні системи залпового вогню, ударні безпілотники "Герань" і "Ланцет", FPV-дрони та інші БпЛА.

Обстріл Харківщини Фото: Харківська ОДА

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, заклад освіти, адміністративну будівлю, гараж і транспорт. Зокрема, в Ізюмі понівечено 15 автомобілів, у Черкаській Лозовій — автобус, а в Циркунах — сміттєвоз.

Сумська область

Протягом доби з ранку 26 до ранку 27 листопада російські війська здійснили майже 60 обстрілів 22 населених пунктів у 15 громадах Сумщини.

У Глухівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника травмувалася 59-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, ферму та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Великописарівській громаді знищено приватний будинок, а в Середино-Будській — зруйновано житло.

У Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки та гуртожиток навчального закладу. Руйнування також зафіксували у Шосткинській, Охтирській, Роменській, Буринській, Степанівській та інших громадах.

За даними обласної влади, повітряна тривога на Сумщині протягом доби сумарно тривала 18 годин 36 хвилин.

Вінницька область

Унаслідок нічної російської атаки на Вінниччині пошкоджено об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.

За інформацією начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, загиблих і постраждалих немає. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

Кіровоградська область

Уночі російські війська атакували Кіровоградщину безпілотниками. Ціллю ворога стала критична інфраструктура.

За повідомленням начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, на місці оперативно працювали всі відповідні служби. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада російські війська атакували Київ і Київську область. Одним із місць влучання стала багатоповерхівка в Димері, де внаслідок удару обвалилася ціла секція будинку — від першого до п'ятого поверху.

Крім того, у ніч проти 24 листопада російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Польщі. У збройних силах країни розповіли, чому не стали збивати невідомий літальний апарат.