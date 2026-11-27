На мурале изображены три ракеты в окружении красных тюльпанов с подписью "Цветы голландской дипломатии". Предполагается, что поводом для создания рисунка стал удар по Крымскому мосту.

26 ноября стало известно о мурале с изображением ракет на стене многоквартирного дома рядом с посольством Нидерландов в Москве. Он привлек внимание после недавних ударов Украины по Крымскому мосту, во время которых, по заявлению нидерландской компании Destinus, применялись её ракеты, пишет Reuters.

Москва выдвинула обвинения после того, как нидерландская компания Destinus заявила, что во время атаки на Крымский мост из всего иностранного вооружения Украина применила только её ракеты. В российском посольстве эти слова расценили как "признание" и упрекнули Гаагу за помощь Киеву.

Нидерланды не согласны с этими обвинениями и подчеркивают, что поставка оружия не превращает государство в участника конфликта.

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По мнению главы МИД Нидерландов Тома Берендсена, своими заявлениями Россия пытается запугать общество и подорвать поддержку Украины.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября и с 19 на 20 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Крымскому мосту. В результате удара обрушились пролет длиной 270 метров и арка автомобильной части. Однако Следственный комитет России сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о терракте.

Кроме того, оккупационные власти Крыма призвали жителей запастись продуктами питания как минимум на 3 месяца из-за проблем с логистикой, вызванных повреждениями моста.