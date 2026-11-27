На муралі зображено три ракети в оздобленні червоних тюльпанів з підписом “Квіти голландської дипломатії”. Підозрюють, що поштовхом до появи малюнку став удар по Кримському мосту.

26 листопада стало відомо про мурал із ракетами на стіні багатоквартирного будинку поруч із посольством Нідерландів у Москві. Увагу він привернув після нещодавніх ударів України по Кримському мосту, під час яких, за заявою нідерландської компанії Destinus, застосовували її ракети, пише Reuters.

Москва висунула звинувачення після того, як нідерландська компанія Destinus заявила, що під час атаки на Кримський міст з усього іноземного озброєння Україна застосувала лише її ракети. У російському посольстві ці слова розцінили як “зізнання” та дорікнули Гаазі за допомогу Києву.

Нідерланди ці закиди не приймають і підкреслюють, що передача зброї не перетворює державу на учасницю конфлікту.

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На думку очільника нідерландського МЗС Тома Берендсена, своїми заявами Росія намагається залякати суспільство та підірвати підтримку України.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада та 20 листопада Сили оборони України атакували Кримській міст. Унаслідок удару обвалилися проліт завдовжки 270 метрів і арка автомобільної частини. Однак Слідчий комітет Росії повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про теракт.

Крім того, окупаційна влада Криму закликала мешканців запастися їжею щонайменше на 3 місяці через проблеми з логістикою внаслідок пошкоджень мосту.