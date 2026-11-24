В окупованому Криму закликали сформувати запаси продовольства щонайменше на три місяці через ризики перебоїв із доставкою товарів із Росії. Перевізники побоюються, що взимку рух трасою Р-280 буде непридатний для логістики через удари дронів та негоду.

Вартість доставки однієї вантажівки з Москви на півострів, за словами учасників ринку, вже зросла, пише The Moscow Times. Але наразі серйозних перебоїв із постачанням продовольства до Криму не фіксують. Однак ризики для водіїв уже впливають на вартість перевезень. Транспортні компанії враховують їх у тарифах, через що доставка вантажів стає значно дорожчою.

Зокрема, якщо раніше перевезення однієї фури з Москви до Криму коштувало приблизно 250 тисяч рублів, то тепер ціна може сягати 1 млн рублів. Таким чином, вартість послуги зросла приблизно вчетверо.

Як зимова погода може ускладнити рух трасою

Окрему проблему для перевізників становить наближення зими. За їхніми оцінками, погіршення погодних умов може зробити пересування трасою ще небезпечнішим.

Відео дня

Наразі вантажівки на окремих ділянках маршруту можуть рухатися зі швидкістю 130–140 км/год, стверджують представники транспортних компаній. Однак узимку на складних відрізках дороги водіям доведеться знижувати швидкість, щоб уникнути аварій.

Водночас повільніший рух, за словами перевізників, збільшує час перебування вантажівок на маршруті та ризики атак безпілотників.

Керівник транспортної компанії "Сокол" Євген Сокол прогнозує, що погодні умови на трасі знову стануть сприятливішими лише наприкінці зими.

"Фактично знову безпечною за погодними умовами ця траса стане приблизно наприкінці лютого — на початку березня", — зазначив він.

Наскільки Крим залежить від постачання продуктів із Росії

Додатковим чинником ризику є залежність окупованого півострова від зовнішніх поставок продовольства. За словами члена комітету торгово-промислової палати Криму з розвитку агропромислового комплексу Романа Бульонова, регіон забезпечує власні потреби в м'ясі лише на 25%, а в молочній продукції — на 35%.

Він пояснив, що виробництво багатьох видів продовольства безпосередньо на півострові є нерентабельним. Тому значну частину необхідних товарів доводиться завозити з інших регіонів Росії. Це означає, що можливі проблеми на сухопутному маршруті можуть позначитися не лише на вартості перевезень, а й на доступності окремих категорій продуктів.

Що відомо про проблеми з постачанням до окупованого Криму

Проблеми з логістикою на півострові виникають не вперше. Раніше перебої з доставкою товарів і пальним уже впливали на роботу торгівельних мереж та ціни. Як раніше писав Фокус, у червні 2026 року в окупованому Криму повідомляли про зникнення з продажу окремих продуктів, зокрема цукру, солі, круп і борошна. Серед причин називали дефіцит пального та подорожчання перевезень сухопутним коридором.

Також Фокус повідомляв про ускладнення руху російського військового транспорту трасою Р-280. За даними партизанського руху "АТЕШ", після проблем із рухом Кримським мостом російські військові колони активніше використовували цей сухопутний маршрут, що створювало додаткові ризики для логістики окупаційних військ.