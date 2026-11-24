В оккупированном Крыму призвали создать запасы продовольствия как минимум на три месяца из-за риска перебоев с поставками товаров из России. Перевозчики опасаются, что зимой движение по трассе Р-280 будет невозможно для логистики из-за атак дронов и непогоды.

Стоимость доставки одного грузовика из Москвы на полуостров, по словам участников рынка, уже выросла, пишет The Moscow Times. Но пока серьезных перебоев с поставками продовольствия в Крым не фиксируется. Однако риски для водителей уже сказываются на стоимости перевозок. Транспортные компании учитывают их в тарифах, из-за чего доставка грузов становится значительно дороже.

В частности, если раньше перевозка одного грузовика из Москвы в Крым обходилась примерно в 250 тысяч рублей, то теперь цена может достигать 1 млн рублей. Таким образом, стоимость услуги выросла примерно в четыре раза.

Как зимняя погода может затруднить движение по трассе

Отдельной проблемой для перевозчиков является приближение зимы. По их оценкам, ухудшение погодных условий может сделать движение по трассе ещё более опасным.

Видео дня

В настоящее время грузовики на отдельных участках маршрута могут двигаться со скоростью 130–140 км/ч, утверждают представители транспортных компаний. Однако зимой на сложных участках дороги водителям придется снижать скорость, чтобы избежать аварий.

В то же время, по словам перевозчиков, более медленное движение увеличивает время нахождения грузовиков на маршруте и риск атак беспилотников.

Руководитель транспортной компании "Сокол" Евгений Сокол прогнозирует, что погодные условия на трассе вновь станут более благоприятными лишь в конце зимы.

"Фактически эта трасса вновь станет безопасной с точки зрения погодных условий примерно в конце февраля — начале марта", — отметил он.

Насколько Крым зависит от поставок продуктов из России

Дополнительным фактором риска является зависимость оккупированного полуострова от внешних поставок продовольствия. По словам члена комитета торгово-промышленной палаты Крыма по развитию агропромышленного комплекса Романа Бульонова, регион обеспечивает собственные потребности в мясе лишь на 25%, а в молочной продукции — на 35%.

Он пояснил, что производство многих видов продовольствия непосредственно на полуострове является нерентабельным. Поэтому значительную часть необходимых товаров приходится завозить из других регионов России. Это означает, что возможные проблемы на сухопутном маршруте могут сказаться не только на стоимости перевозок, но и на доступности отдельных категорий продуктов.

Что известно о проблемах со снабжением оккупированного Крыма

Проблемы с логистикой на полуострове возникают не впервые. Ранее перебои с доставкой товаров и топлива уже сказывались на работе торговых сетей и ценах. Как ранее писал Фокус, в июне 2026 года в оккупированном Крыму сообщали об исчезновении из продажи отдельных продуктов, в частности сахара, соли, круп и муки. Среди причин называли дефицит топлива и подорожание перевозок по сухопутному коридору.

Также Фокус сообщал об затруднениях в движении российского военного транспорта по трассе Р-280. По данным партизанского движения "АТЕШ", после проблем с движением по Крымскому мосту российские военные колонны стали активнее использовать этот сухопутный маршрут, что создавало дополнительные риски для логистики оккупационных войск.