Премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что изменения в правилах бронирования необходимы для совершенствования системы в период войны.

В начале декабря правительство планирует представить новый механизм резервирования работников для бизнеса. Он будет предусматривать новые условия выполнения предприятиями мобилизационных обязательств. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы говорили, что в начале декабря будет обнародовано. Работаем. Изменений нет, мы будем готовы в начале декабря представить предложение", — отметил Корецкий, комментируя свои предыдущие заявления о новом общественном договоре для бизнеса.

Почему меняются правила бронирования

Глава правительства также объяснил, почему Кабмин время от времени меняет правила бронирования. По словам Корецкого, в условиях войны система требует постоянного совершенствования, поскольку ситуация с мобилизацией меняется.

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"Система бронирования требует совершенствования. И поэтому то, что правительство вносит те или иные изменения с определенной периодичностью, я считаю, что в условиях войны это необходимо. Потому что с каждым днем ситуация меняется: война, состояние мобилизации и так далее", — сказал он.

Корецкий подчеркнул, что правительство ищет баланс между потребностями армии, необходимостью ротации военнослужащих и поддержанием экономики. Кроме того, он призвал желающих принять участие в обсуждении будущих предложений.

Кроме того, Корецкий прокомментировал вопрос о возможном использовании бронирования для уклонения от мобилизации. По его словам, такие случаи должен рассматривать Координационный центр, в состав которого входят правоохранительные органы, министерства и другие центральные органы исполнительной власти.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил до 20 декабря бронирование на предприятиях, у которых истек статус критичности.

Кроме того, Фокус писал, что украинские предприятия могут сохранить стопроцентную занятость сотрудников при условии ежемесячной отправки части персонала в Вооруженные силы Украины.