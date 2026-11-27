Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що зміни у правилах бронювання потрібні для вдосконалення системи в період війни.

На початку грудня Уряд планує представити новий механізм бронювання працівників для бізнесу. Він передбачатиме нові умови виконання підприємствами мобілізаційних зобов'язань. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми говорили, що на початку грудня буде оприлюднено. Працюємо. Змін немає, ми будемо готові на початку грудня запропонувати", – зазначив Корецький, коментуючи свої попередні заяви щодо нового суспільного договору для бізнесу.

Чому змінюються правила бронювання

Глава уряду також пояснив, чому Кабмін час від часу змінює правила бронювання. За словами Корецького, в умовах війни система потребує постійного вдосконалення, оскільки ситуація з мобілізацією змінюється.

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"Система бронювання підлягає вдосконаленню. І тому те, що уряд проводить ті чи інші зміни з певною періодичністю, я вважаю, що це в стані війни необхідна річ. Тому що кожен день актуалізовується стан справ, війна і стан мобілізації тощо", — сказав він.

Корецький наголосив, що уряд шукає баланс між потребами армії, необхідністю ротації військових та збереженням економіки. Крім цього, він закликав охочих долучатися до обговорення майбутніх пропозицій.

Також Корецький прокоментував питання можливого використання бронювання для ухилення від мобілізації. За його словами, такі випадки має розглядати Координаційний центр, до якого входять правоохоронні органи, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких закінчився статус критичності.

Також Фокус писав, що українські підприємства можуть зберегти стовідсоткове бронювання співробітників за умови щомісячного відправлення частини персоналу до Збройних сил України.