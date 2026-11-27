Российские войска активно внедряют на передовой новую китайскую цифровую систему связи Ascent. Ее модемы работают по закрытому протоколу с шифрованием AES256, сообщил советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В российских войсках зафиксировали активное использование новой китайской цифровой системы связи Ascent на передовой. Об этом в соцсетях написал советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Противник начал активно использовать новую китайскую цифровую систему связи. Многие присылают мне фотографии с вопросом: что это за VTX с 4 антеннами", — отметил он.

В последнее время украинские военные массово присылали специалисту снимки неизвестного видеопередатчика с четырьмя антеннами, пытаясь его идентифицировать.

"Система называется Ascent. Разработчики те же, что и у Walksnail, но система совсем другая", — пояснил Бескрестнов.

Видео дня

Флеш рассказал о новой системе связи на фронте

Видеопередатчик системы Ascent оснащен четырьмя антеннами

Несмотря на общее происхождение с популярной системой Walksnail, Ascent имеет существенные конструктивные и программные отличия. Именно они затрудняют противодействие системе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

"Модемы построены на чипсете Artosyn ARLink AR8030. Протокол связи закрытый. Шифрование AES256", — уточнил специалист.

Благодаря закрытому протоколу и криптографическому шифрованию перехват видеосигнала и телеметрии становится значительно более сложной задачей.

"Я уже писал, что эпоха аналогового видео постепенно уходит в прошлое", — добавил Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывает систему радиоэлектронной борьбы Lima, способную нарушать работу спутниковой навигации российских ракет и сбивать их с заданного курса. По словам украинских военных, эта технология может противодействовать даже баллистической ракете "Орешник". О работе комплекса писало издание The New York Times, журналист которого встретился с военными и разработчиками системы.

Кроме того, украинская лазерная установка противовоздушной обороны Blysk от компании Carmine Sky впервые сбила российский реактивный беспилотник типа "Шахед". Лазер был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, однако говорить о серийном производстве пока рано.