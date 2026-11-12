Украинская РЭБ способна противостоять "Орешнику": что известно о комплексе Lima

Украина разрабатывает систему радиоэлектронной борьбы "Lima", способную нарушать спутниковую навигацию ракет оккупантов и заставлять их отклоняться от заданного курса. По словам украинских военных, эта технология может противодействовать даже баллистической ракете "Орешник".

О работе комплекса и его влиянии на российские средства поражения говорится в материале издания The New York Times, журналист которого встретился с украинскими военными и разработчиками системы.

Как украинская система Lima противодействует российским ракетам

Комплекс "Lima" был разработан украинской компанией Cascade Systems совместно с военными подразделения "Ночная стража". Его задача — нарушать работу спутниковой навигации, которую используют российские беспилотники, управляемые авиабомбы и ракеты.

В системе используются два основных метода радиоэлектронного воздействия:

Подавление (jamming) — создание мощных радиопомех, которые блокируют или затрудняют прием подлинных сигналов спутниковой навигации.

Спуфинг (spoofing) — передача поддельных навигационных сигналов. Приёмник может воспринимать их как подлинные и получать неверные координаты.

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В результате беспилотник или ракета могут неправильно определить своё местоположение. Если система наведения зависит от спутниковых сигналов, это может повлиять на траекторию полёта и точность поражения.

Именно этот принцип, по словам украинских военных, позволяет не только создавать препятствия для российских дронов, но и влиять на навигацию ракет.

Сможет ли "Лима" противостоять "Орешнику"?

Представители украинского подразделения "Ночная стража" рассказали изданию о применении электронных средств противодействия сложным ракетным целям. По их словам, принцип работы Lima заключается в том, чтобы нарушить навигацию ракеты и заставить её отклониться от заданной траектории. Украинским специалистам с помощью Lima удалось дважды сбить с курса "Орешник". В первый раз она попала в гаражи, так что даже Путину пришлось делать вид, что это были "испытания".

Во второй раз ракета из-за сбитого курса и технических неполадок развалилась над временно оккупированными территориями.

Разработчики отмечают, что эффективность воздействия их РЭБ зависит от конструкции ракеты, её навигационного оборудования и способности противостоять радиоэлектронным помехам. Если бортовая система может продолжать движение по инерциальной навигации без спутниковых сигналов, это также влияет на результат.

Как система заставляет российские ракеты терять точность

В материале NYT также описаны случаи, когда украинские военные применяли средства радиоэлектронной борьбы против российских баллистических ракет. По их словам, два боеприпаса, летевшие в направлении важного объекта в Киеве, после радиоэлектронного воздействия упали в Днепр.

Командир подразделения с позывным "Алхимик" пояснил, что система может передавать ложные координаты, из-за чего навигационный приемник ракеты получает неверную информацию о местоположении.

В таких случаях ракета может отклониться от цели. Однако установить точную причину падения каждой ракеты только по факту её отклонения невозможно: для этого требуются дополнительные технические данные.

Почему на телефонах киевлян отображается Перу

Работа системы Lima имеет и побочный эффект для гражданского населения. При использовании этой системы спутниковая навигация смартфонов, автомобильных навигаторов и других устройств может получать неверные координаты. В материале NYT описаны случаи, когда телефоны и навигационные приложения в Киеве показывали, что пользователи находятся в Лиме — столице Перу, хотя на самом деле люди оставались в украинской столице.

Это связано со спуфингом: устройства получают поддельные сигналы и неправильно определяют своё местоположение. Из-за этого могут возникать проблемы с навигацией, работой служб доставки, такси и фитнес-приложений.

То есть технология, которая помогает защищать город от российских ударов, одновременно может нарушать привычную работу гражданских служб.

Ранее Фокус рассказывал о возможностях перехвата российских баллистических ракет в ближнем космосе. Украина уже провела несколько испытаний экзоатмосферных систем, которые потенциально могут быть использованы для противодействия таким угрозам, как "Орешник".

Кроме того, мы писали о том, почему "Орешник" сложно перехватить обычными средствами ПВО и какие системы могут противодействовать таким баллистическим целям.