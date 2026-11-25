Украинская лазерная установка противовоздушной обороны Blysk компании Carmine Sky впервые поразила российский реактивный беспилотник типа "Шахед" ("Герань"). Лазер был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, однако говорить о серийном производстве установки пока рано.

О результатах боевого применения сообщил советник Владимира Зеленского и специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По информации, ранее обнародованной представителями компании для BBC News Украина, мощность лазера составляет 4 кВт, а заявленная дальность поражения воздушных целей — до одного километра.

Принцип работы заключается в том, что установка захватывает воздушную цель и направляет на неё сконцентрированный лазерный луч. Он нагревает корпус беспилотника и может повредить его конструкцию настолько, что аппарат выйдет из строя.

По оценкам разработчиков, для поражения небольшого FPV-дрона требуются доли секунды, тогда как корпус более крупного беспилотника типа "Шахед" необходимо облучать в течение нескольких секунд. В начале ноября 2026 года комплекс вступил в боевое дежурство в Киеве.

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В то же время эффективность лазерного оружия зависит от погодных условий. Облачность, туман и атмосферные помехи могут ослаблять лазерный луч, что затрудняет поражение целей. Именно неблагоприятной погодой в компании ранее объясняли отсутствие результативных перехватов в первые дни дежурства.

Как развивают лазерную ПВО в Украине

По словам Бескрестнова, разработка лазерных систем противовоздушной обороны продолжается в рамках государственной программы "Частная ПВО" при поддержке оборонного кластера Brave1. В Украине над лазерными технологиями для противодействия воздушным целям работают несколько компаний. Такие разработки требуют значительных финансовых вложений и сложных технических решений, поэтому их внедрение происходит постепенно.

Одним из потенциальных преимуществ лазерного оружия является возможность поражать воздушные цели без использования традиционных ракет или боеприпасов. Это может снизить затраты на перехват беспилотников, особенно во время массированных атак.

Начнут ли серийно производить Blysk

Несмотря на первые заявленные результаты боевого применения, говорить о серийном производстве лазерной установки пока рано. Как отметил Сергей Бескрестнов, испытания продолжаются, а сами комплексы уже используются для защиты объектов критической инфраструктуры.

Ранее Фокус рассказывал об украинской лазерной установке "Блиск", которую компания Carmine Sky развернула в Киеве в начале ноября. В материале речь шла о принципе работы комплекса, его мощности и возможностях по борьбе с российскими ударными беспилотниками.

Кроме того, Фокус сообщал о развитии частной противовоздушной обороны в Украине. Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснял, как частные компании могут защищать объекты критической инфраструктуры с помощью дистанционно управляемых турелей.