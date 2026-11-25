Українська лазерна установка протиповітряної оборони Blysk компанії Carmine Sky вперше уразила російський реактивний безпілотник типу "Шахед" ("Герань"). Лазер розмістили для захисту об'єкта критичної інфраструктури, однак говорити про серійне виробництво установки поки зарано.

Про результати бойового застосування повідомив радник Володимира Зеленського та фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". За інформацією, яку раніше оприлюднили представники компанії для BBC News Україна, лазер має потужність 4 кВт, а заявлена дальність ураження повітряних цілей становить до одного кілометра.

Принцип роботи полягає в тому, що установка захоплює повітряну ціль і спрямовує на неї концентрований лазерний промінь. Він нагріває корпус безпілотника та може пошкодити його конструкцію настільки, щоб вивести апарат із ладу.

За оцінкою розробників, для ураження невеликого FPV-дрона потрібні частки секунди, тоді як корпус більшого безпілотника типу "Шахед" необхідно опромінювати кілька секунд. На початку листопада 2026 року комплекс заступив на бойове чергування в Києві.

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Водночас ефективність лазерної зброї залежить від погодних умов. Хмарність, туман і атмосферні перешкоди можуть послаблювати лазерний промінь, що ускладнює ураження цілей. Саме несприятливою погодою в компанії раніше пояснювали відсутність результативних перехоплень у перші дні чергування.

Як розвивають лазерну ППО в Україні

За словами Бескрестнова, розробка лазерних систем протиповітряної оборони триває в межах державної програми "Приватне ППО" за підтримки оборонного кластера Brave1. В Україні над лазерними технологіями для протидії повітряним цілям працюють кілька компаній. Такі розробки потребують значних фінансових вкладень і складних технічних рішень, тому їхнє впровадження відбувається поступово.

Однією з потенційних переваг лазерної зброї є можливість уражати повітряні цілі без використання традиційних ракет або боєприпасів. Це може зменшити витрати на перехоплення безпілотників, особливо під час масованих атак.

Чи почнуть виробляти Blysk серійно

Попри перші заявлені результати бойового застосування, говорити про серійне виробництво лазерної установки поки зарано. Як зазначив Сергій Бескрестнов, випробування тривають, а самі комплекси вже використовують для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше Фокус розповідав про українську лазерну установку "Блиск", яку компанія Carmine Sky розгорнула в Києві на початку листопада. У матеріалі йшлося про принцип роботи комплексу, його потужність та можливості боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Також Фокус повідомляв про розвиток приватної протиповітряної оборони в Україні. Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснював, як приватні компанії можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури за допомогою дистанційно керованих турелей.