Доступна бізнесу і без бюрократії: Флеш розповів, якi переваги має приватна ППО (фото)

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов вказує, що в Україні почав роботу сегмент приватної інноваційної системи ППО. На думку військового, вона має низку переваг і можливостей для масового втілення.

"Флеш" зазначає, що ці приватні ППО дозволяє закривати об'єкти критичної інфраструктури. Про це він написав у своєму Telegram.

"Подібні приватні дистанційно керовані турелі з кулеметами М2 працюють на відстань до 2 кілометрів. Їхнє завдання: прикриття критичних об'єктів інфраструктури. Замовити послуги приватної ППО може будь-який бізнес", — говорить військовий.

"Флеш" про переваги роботи ППО від приватних компаній

Пан Бескрестнов додає, що публікація журналістів про роботу приватної ППО показує життєздатність цієї ідеї. Він додає, що інші компанії "можуть повторювати подібні ідеї".

"Чому приватний проєкт з’явився раніше за державний? Бізнес завжди діє швидше. Менше узгоджень і бюрократії", — констатує "Флеш".

Згодом стало відомо, що в Україні розпочала роботу перша приватна ППО. Компанія Carmine Sky розмістила на території України першу таку систему, оснащену системою веж із дистанційно керованими турелями Sky Sentinel.