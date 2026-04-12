Доступна бизнесу и без бюрократии: Флеш рассказал, какие преимущества имеет частная ПВО (фото)

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов указывает, что в Украине начал работу сегмент частной инновационной системы ПВО. По мнению военного, она обладает рядом преимуществ и возможностей для массового воплощения.

"Флеш" отмечает, что эти частные ПВО позволяет закрывать объекты критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram.

"Подобные частные дистанционно управляемые турели с пулеметами М2 работают на расстояние до 2 километров. Их задача: прикрытие критических объектов инфраструктуры. Заказать услуги частной ПВО может любой бизнес", — говорит военный.

"Флеш" о преимуществах работы ППО от частных компаний

Господин Бескрестнов добавляет, что публикация журналистов о работе частной ПВО показывает жизнеспособность этой идеи. Он добавляет, что другие компании "могут повторять подобные идеи".

"Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии", — констатирует "Флеш".

Впоследствии стало известно, что в Украине начала работу первая частная ПВО. Компания Carmine Sky разместила на территории Украины первую такую систему, оснащенную системой башен с дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel.