Нову китайську цифрову систему зв'язку Ascent російські війська активно виводять на передову. Її модеми працюють на закритому протоколі та з шифруванням AES256, повідомив радник президента з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Активне застосування нової китайської цифрової системи зв'язку Ascent на передовій зафіксували в російських військах. Про це в соцмережах написав радник президента з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Противник почав активно застосовувати нову китайську цифрову систему зв'язку. Багато хто надсилає мені фотографії з питанням: що це за VTX із 4 антенами", – зазначив він.

Українські військові останнім часом масово надсилали фахівцю знімки невідомого відеопередавача з чотирма антенами, намагаючись його ідентифікувати.

"Система називається Ascent. Розробники ті самі, що й у Walksnail, але система зовсім інша", – пояснив Бескрестнов.

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Відеопередавач системи Ascent має чотири антени

Попри спільне походження з популярним Walksnail, Ascent має суттєві конструктивні та програмні відмінності. Саме вони ускладнюють протидію системі засобами радіоелектронної боротьби та розвідки.

"Модеми побудовані на чіпсеті Artosyn ARLink AR8030. Протокол зв'язку закритий. Шифрування AES256", – навів деталі фахівець.

Через закритий протокол і криптографічне шифрування перехоплення відеосигналу та телеметрії стає значно складнішим завданням.

"Я вже писав, що епоха аналогового відео поступово відходить у минуле", – додав Бескрестнов.

Раніше повідомлялося, що Україна розвиває систему радіоелектронної боротьби Lima, здатну порушувати супутникову навігацію російських ракет і збивати їх із заданого курсу. За словами українських військових, технологія може протидіяти навіть балістичній ракеті "Орешник". Про роботу комплексу писало видання The New York Times, журналіст якого зустрівся з військовими та розробниками системи.

Також українська лазерна установка протиповітряної оборони Blysk від компанії Carmine Sky вперше уразила російський реактивний безпілотник типу "Шахед". Лазер розмістили для захисту об'єкта критичної інфраструктури, проте говорити про серійне виробництво поки зарано.