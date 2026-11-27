Для проведения гуманитарной миссии на Кинбурнской косе необходимо согласование со стороны Вооруженных сил и гарантии безопасности. Пока этот вопрос даже не был взят в работу, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, ведь решение зависит исключительно от военных.

Гуманитарную миссию на Кинбурнской косе пока не готовят, поскольку для этого требуются согласования со стороны Вооруженных сил Украины и гарантии безопасности. Об этом в беседе с журналистами рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен уже ознакомился с информацией о возможной миссии и получил соответствующие обращения. Однако, по его словам, окончательное решение принимают именно военные.

"Что касается Николаевской области — мы пока не занимались этим вопросом. Как человек, непосредственно участвующий в этом процессе, я исхожу в первую очередь из позиции ВСУ. Чтобы передать какое-либо предложение российской стороне при участии американских посредников, мне нужно услышать позицию ВСУ", — подчеркнул Лубинец.

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Переговоры по любому региону возможны только в том случае, если военные подтвердят, что режим тишины удастся обеспечить без ущерба для обороноспособности страны.

Из этого же заявления виден и механизм достижения договоренностей. Предложения передаются российской стороне при участии американских посредников.

Одновременно омбудсмен сообщил, что в настоящее время ведется подготовка гуманитарных операций по эвакуации гражданского населения с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Украине удалось вернуть девять детей с временно оккупированных территорий Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также из России. Миссия по возвращению детей была непростой, рассказал Лубинец журналистам.

Кроме того, уполномоченный по правам человека возбудил дело в отношении президента Владимира Зеленского после жалоб журналистов на нарушение их прав. Лубинец начнет проверку в связи с тем, что на петицию о проведении пресс-конференции с участием независимых журналистов от президента ответа не поступило.