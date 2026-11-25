После жалоб журналистов на нарушение их прав уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец возбудил дело в отношении президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Лубинец начнёт проверку после того, как на петицию о проведении пресс-конференции с участием независимых журналистов не поступило ответа от Владимира Зеленского. Обращение ещё в конце сентября набрало необходимые 25 тысяч подписей, однако до сих пор оставалось без должной реакции со стороны президента. Об этом сообщил журналист Даниил Мокрик на своей странице в социальной сети Threads, продемонстрировав ответ Секретариата омбудсмена.

Согласно документу, Мокрик обращался к Лубинцу с жалобами 23 октября и 2 ноября. В частности, журналист заявлял о возможном нарушении своих прав. В ответ журналисту сообщили, что соответствующее письмо было направлено в Офис президента, а по факту возможного нарушения было возбуждено производство.

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Журналист несколько раз обращался с жалобами к Лубинцу Фото: Скрін

Что известно о петиции по поводу пресс-конференции президента

Как сообщает "Суспильне", петиция с призывами провести открытую пресс-конференцию с участием независимых журналистов появилась на сайте президента Украины 27 августа. Автор петиции Анна Репина в обращении поясняла, что после завершения протестов, прокатившихся летом по всей Украине, остались вопросы, на которые граждане ждут ответов от власти.

В связи с этим Репина предложила организовать пресс-конференцию, на которой журналисты смогли бы задать Зеленскому ряд вопросов о внутренней политике, решениях властей и требованиях активистов. Предлагалось пригласить на встречу с прессой, в частности, представителей крупных изданий, таких как "Суспильне", "Украинская правда", Bihus.Info, "Следство.Инфо", "Радио Свобода", hromadske, The Kyiv Independent и т. д.

29 сентября это обращение набрало необходимое количество подписей: в общей сложности петицию поддержали 25 065 человек. Однако по состоянию на 24 ноября документ до сих пор находится в статусе "на рассмотрении", а ответа от Зеленского на призывы так и не поступило.

Напомним, что 24 ноября петиция об отставке Виталия Кима набрала необходимое количество голосов.

Кроме того, на днях на сайте Киевского городского совета появилась петиция о введении временного запрета на строительство нового элитного жилья в столице.