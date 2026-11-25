Після скарг журналістів про порушення своїх прав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження стосовно президента Володимира Зеленського.

Дмитро Лубінець розпочне перевірку після того, як на петицію щодо проведення пресконференції за участі незалежних журналістів не надійшло відповіді від Володимира Зеленського. Звернення ще наприкінці вересня набрало необхідні 25 тисяч підписів, проте до цього часу залишалося без належної реакції президента. Про це повідомив журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці у соцмережі Threads, продемонструвавши відповідь Секретаріату омбудсмана.

Відповідно до документа, Мокрик звертався до Лубінця зі скаргами 23 жовтня та 2 листопада. Зокрема журналіст заявляв про ймовірне порушення своїх прав. У відповідь журналісту заявили, що відповідний лист було направлено до Офісу президента, а за фактом ймовірного порушення було відкрито провадження.

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Журналіст кілька разів звертався зі скаргами до Лубінця Фото: Скрін

Що відомо про петицію щодо пресконференції президента

Як пише "Суспільне", петиція із закликами провести відкриту пресконференцію за участю незалежних журналістів з'явилася на сайті президента України 27 серпня. Авторка Анна Репіна у зверненні пояснювала, що після завершення протестів, які влітку прокотилися всією Україною, є питання, на які громадяни очікують відповідей від влади.

У зв'язку із цим Репіна пропонувала організувати пресконференцію, на якій журналісти мали б змогу поставити Зеленському низку питань щодо внутрішньої політики, рішень влади і вимог активістів. Пропонувалося запросити на зустріч із пресою зокрема представників великих видань, як-от "Суспільного", "Української правди", Bihus.Info, "Слідство.Інфо", "Радіо Свобода", hromadske, The Kyiv Independent тощо.

29 вересня це звернення набрало необхідну кількість підписів: загалом петицію підтримали 25 065 осіб. Однак, станом на 24 листопада, документ і досі перебуває в статусі "на розгляді", а відповіді Зеленського на заклики так і не надходило.

Нагадаємо, 24 листопада петиція про відставку Віталія Кіма набрала необхідну кількість голосів.

Також днями на сайті Київради з'явилася петиція про запровадження тимчасової заборони на будівництво нового елітного житла у столиці.