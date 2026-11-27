Погодження від Збройних сил і гарантії безпеки потрібні для гуманітарної місії на Кінбурнській косі. Поки це питання навіть не взяли в роботу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, адже рішення залежить виключно від військових.

Гуманітарну місію на Кінбурнській косі поки не готують, бо для цього потрібні погодження Збройних сил України та гарантії безпеки. Про це у розмові з журналістами розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Інформацію про можливу місію омбудсмен уже бачив і отримав відповідні звернення. Проте остаточне рішення, за його словами, ухвалюють саме військові.

"По Миколаївській області — ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ", – наголосив Лубінець.

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Переговори щодо будь-якого регіону можливі лише тоді, коли військові підтвердять, що режим тиші вдасться забезпечити без шкоди для обороноздатності країни.

Із цієї ж заяви видно й механізм домовленостей. Пропозиції російській стороні передають за участі американських посередників.

Паралельно омбудсмен повідомив, що зараз у роботі підготовка гуманітарних операцій з евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що 27 листопада до України вдалося повернути дев'ятьох дітей із тимчасово окупованих територій Криму, Херсонської та Запорізької областей, а також із Росії. Місія з повернення дітей була непростою, розповів Лубінець журналістам.

Також уповноважений з прав людини відкрив провадження стосовно президента Володимира Зеленського після скарг журналістів на порушення їхніх прав. Перевірку Лубінець розпочне через те, що на петицію щодо проведення пресконференції за участі незалежних журналістів відповіді від президента не надійшло.