Минобороны утвердило четыре обязательные формы подтверждения оборонных договоров вместо рекомендованных в обновленных критериях для предприятий ОПК, авиастроения и космической отрасли. Изменения внесены во исполнение постановления правительства о новом порядке бронирования.

Министерство обороны утвердило обновленные критерии определения предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной отрасли и сферы космической деятельности, имеющих важное значение для национальной экономики. Основные изменения касаются единых форм подтверждения договоров оборонного назначения и уточненных требований к предприятиям, получившим грантовую поддержку.

Основанием для обновления послужило постановление Кабинета Министров от 23 октября 2026 года № 1328. Оно предусматривает пересмотр и согласование отраслевых критериев в связи с изменениями в порядке бронирования военнообязанных.

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Что изменилось

Ранее заключение и исполнение договоров оборонного назначения предприятия подтверждались исключительно с помощью рекомендованных форм. Новым приказом Минобороны утвердило четыре формы, приведенные в приложениях 1–4 к обновленным критериям.

Остальные требования в этой части остались без изменений. Информацию, как и ранее, подтверждает государственный заказчик в сфере обороны, служба государственного заказчика или воинская часть, а предприятие предоставляет копию финансовой отчетности за последний отчетный период с квитанцией контролирующего органа.

Неизменным осталось и требование относительно доли товаров, работ и услуг оборонного назначения, которая должна превышать 50 % общего объема производства, выполнения работ и оказания услуг за последний отчетный период.

Что уточнили для получателей грантов

Для подтверждения соответствия критерию предоставления гранта предприятия ранее подавали копии грантового договора вместе с заявкой и документом о получении средств.

Теперь, если отчетный период по грантовому договору истек, необходимо также документально подтвердить, что предприятие продолжает его выполнять. Объем грантовой поддержки при этом не изменился и составляет не менее 500 тысяч гривен на одного военнообязанного, которого предлагают к бронированию.

Что остается неизменным

Количество критериев и общий механизм определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, в Минобороны не изменились. Предыдущий приказ ведомства от 28 октября 2025 года № 722 утрачивает силу с вступлением в силу нового документа.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров изменил правила бронирования военнообязанных работников. Ряд предприятий ОПК и энергетики больше не сможет бронировать 100 % таких работников.

Кроме того, 23 октября правительство утвердило новые критерии и нормативы бронирования от мобилизации и создало Координационный центр, который будет заниматься этими вопросами. Лимиты на бронирование для предприятий жизненно важных отраслей тогда снизили до 95%.