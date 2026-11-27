Чотири обов'язкові форми підтвердження оборонних договорів замість рекомендованих затвердило Міноборони в оновлених критеріях для підприємств ОПК, авіабудування та космічної сфери. Зміни внесли на виконання урядової постанови про новий порядок бронювання.

Оновлені критерії визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки, затвердило Міністерство оборони. Головні зміни стосуються єдиних форм підтвердження договорів оборонного призначення та уточнених вимог до підприємств, які отримали грантову підтримку.

Підставою для оновлення стала постанова Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2026 року №1328. Вона передбачає перегляд і узгодження галузевих критеріїв через зміни в порядку бронювання військовозобов'язаних.

Що змінилося

Раніше укладення та виконання договорів оборонного призначення підприємства підтверджували лише рекомендованими формами. Новим наказом Міноборони затвердило чотири форми, які наведені в додатках 1–4 до оновлених критеріїв.

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Решта вимог у цій частині збереглася. Інформацію, як і раніше, підтверджує державний замовник у сфері оборони, служба державного замовника або військова частина, а підприємство надає копію фінансової звітності за останній звітний період із квитанцією контролюючого органу.

Незмінною лишилася й вимога щодо частки товарів, робіт і послуг оборонного призначення, яка має перевищувати 50% загального обсягу виробництва, виконання робіт і надання послуг за останній звітний період.

Що уточнили для отримувачів грантів

Для підтвердження відповідності грантовому критерію підприємства раніше подавали копії грантового договору із заявкою та документа про отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за грантовим договором закінчився, потрібно ще й документально підтвердити, що підприємство продовжує його виконувати. Обсяг грантової підтримки при цьому не змінився й становить не менше 500 тисяч гривень на одного військовозобов'язаного, якого пропонують до бронювання.

Що лишається незмінним

Кількість критеріїв і загальний механізм визначення підприємств важливими для національної економіки в Міноборони не змінилися. Попередній наказ відомства від 28 жовтня 2025 року №722 втрачає чинність із набранням чинності новим документом.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Низка підприємств ОПК та енергетики більше не зможе бронювати 100% таких працівників.

Також 23 жовтня уряд затвердив нові критерії та нормативи бронювання від мобілізації й створив Координаційний центр, який опікуватиметься цими питаннями. Ліміти на бронювання для критичних підприємств тоді знизили до 95%.