Для того чтобы в 2027 году давать отпор российским оккупантам и проводить контрштурмовые операции, Украине необходима дополнительная мобилизация. В связи с этим правительство поручило провести проверку данных военнообязанных.

Генеральный штаб и Сухопутные войска, руководящие ТЦК, считают необходимым провести дополнительную мобилизацию для противодействия российским войскам в 2027 году, сообщил народный депутат Руслан Горбенко в комментарии ТСН.

"Мы видим бюджеты на войну, утвержденные в России на следующий год. Мы реагируем. Генштаб и Сухопутные войска, которые руководят ТЦК, показывают, что для того, чтобы в 2027 году дать отпор оккупантам и проводить контрштурмовые операции, необходима дополнительная мобилизация. Правительство заявило, что необходимо проверить всех", — отметил депутат.

По его словам, проверка может коснуться нескольких категорий мужчин. В частности, тех, кто не явился по повесткам и не обновил свои военно-учетные данные, мужчин, получивших инвалидность во время войны не в результате боевых действий, а также студентов в возрасте от 25 лет.

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Горбенко также обратил внимание на статистику, согласно которой во время войны были отчислены 50 тысяч студентов.

Народный депутат Ирина Фриз, представительница парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в комментарии ТСН заявила, что речь идет об обновлении сведений в реестре "Оберег".

По её словам, полученная информация позволит Министерству обороны определить количество мужчин, которые не обновили свои данные, нарушили требования законодательства или вообще не стоят на воинском учёте.

Адвокат Дарья Тарасенко в Facebook пояснила, какие именно сведения могут проверяться в ходе верификации. По её словам, речь идет о следующих данных:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты паспорта гражданина Украины и/или загранпаспорта;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства;

сведения о гражданстве;

цифровое изображение лица человека (фото).

Дарья Тарасенко перечислила несколько возможных последствий обновления данных в реестре.

Во-первых, на воинский учет могут поставить мужчин, которые должны были находиться на нем, но по определенным причинам не были внесены в соответствующую систему.

Во-вторых, обновленная информация может помочь более эффективно выявлять лиц, подлежащих призыву на военную службу.

В-третьих, дополнение реестра может решить некоторые проблемы призывников и военнообязанных. В частности, адвокат упомянула о трудностях с получением паспорта за рубежом через ГП "Документ", если в реестре отсутствует информация об идентификационном коде.

Кроме того, в ходе проверки теоретически могут выявиться новые нарушения правил воинского учета. Например, если человек состоит на учете не по месту жительства.

В то же время адвокат обратила внимание на возможные неточности в ходе проверки.

"На данном этапе мы не можем с уверенностью сказать, насколько достоверными будут результаты такой проверки и не повлияет ли это, например, на результаты проверки системой оснований для отсрочки", — отметила Тарасенко.

В комментарии ТСН.ua Дарья Тарасенко также пояснила, что нынешняя проверка, по её мнению, может быть попыткой найти информацию о мужчинах, сведения о которых не удалось установить в ходе аналогичной масштабной проверки в прошлом году.

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