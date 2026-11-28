Для того, щоб у 2027 році давати відсіч російським окупантам і проводити контрштурмові операції, Україні потрібна додаткова мобілізація. У зв’язку з цим уряд доручив провести верифікацію даних військовозобов’язаних.

Генеральний штаб та Сухопутні війська, які керують ТЦК, бачать потребу в додатковій мобілізації для протидії російським військам у 2027 році, повідомив народний депутат Руслан Горбенко у коментарі ТСН.

"Ми бачимо бюджети на війну, які ухвалені в Росії на наступний рік. Ми реагуємо. Генштаб та Сухопутні сили, які керують ТЦК, показують, що для того, щоб у 2027 році дати відсіч окупантам та проводити контрштурмові операції, є потреба у додатковій мобілізації. Уряд сказав, що треба верифікувати всіх", — зазначив парламентар.

За його словами, перевірка може стосуватися кількох категорій чоловіків. Зокрема, тих, хто не з’явився за повістками та не оновив свої військово-облікові дані, чоловіків, які отримали інвалідність під час війни не внаслідок бойових дій, а також студентів віком від 25 років.

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Горбенко також звернув увагу на статистику, згідно з якою під час війни відрахували 50 тисяч студентів.

Народна депутатка Ірина Фріз, представниця парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у коментарі ТСН заявила, що йдеться про актуалізацію відомостей у реєстрі "Оберіг".

За її словами, отримана інформація дасть Міністерству оборони змогу визначити кількість чоловіків, які не оновили свої дані, порушили вимоги законодавства або взагалі не перебувають на військовому обліку.

Адвокатка Дар’я Тарасенко у Facebook пояснила, які саме відомості можуть звіряти під час верифікації. За її словами, йдеться про такі дані:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити паспорта громадянина України та/або закордонного паспорта;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

відомості про громадянство;

цифрове зображення обличчя людини (фото).

Дар’я Тарасенко назвала кілька можливих наслідків актуалізації даних у реєстрі.

По-перше, на військовий облік можуть поставити чоловіків, які мали перебувати на ньому, але з певних причин не були внесені до відповідної системи.

По-друге, оновлена інформація може допомогти ефективніше знаходити людей, які підлягають призову на військову службу.

По-третє, доповнення реєстру може розв'язати деякі проблеми призовників і військовозобов’язаних. Зокрема, адвокатка згадала про труднощі з отриманням паспорта за кордоном через ДП "Документ", якщо в реєстрі немає інформації про ідентифікаційний код.

Крім того, під час перевірки теоретично можуть виявити нові порушення правил військового обліку. Наприклад, якщо людина перебуває на обліку не за зареєстрованим місцем проживання.

Водночас адвокатка звернула увагу на можливі неточності під час перевірки.

"Ми на цьому етапі не можемо напевно знати, наскільки коректними будуть результати такої верифікації і чи не вплине це, наприклад, на результати перевірки системою підстав для відстрочки", — зазначила Тарасенко.

У коментарі ТСН.ua Дар’я Тарасенко також пояснила, що нинішня верифікація, на її думку, може бути спробою знайти інформацію про чоловіків, відомості про яких не вдалося встановити під час аналогічного масштабного процесу минулого року.

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