Президент Украины Владимир Зеленский заявил военным командирам, что хочет видеть Крымский (Керченский) мост полностью разрушенным.

Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на осведомленные военные источники.

"Президент хочет, чтобы его полностью уничтожили", — цитирует издание одного из собеседников.

По данным журналистов, вскоре после полуночи 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил Украины вывела мобильные пусковые установки на заранее подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины.

Военные выпустили значительное количество ракет, после чего начали сворачивать пусковые комплексы, чтобы избежать поражения со стороны российских сил. В течение нескольких последующих часов по мосту также наносили удары другие подразделения Вооружённых сил Украины.

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Примерно в два часа ночи ракетная бригада узнала, что в результате атаки обрушилась часть дорожного полотна моста и одна из опорных арок.

Один из организаторов операции рассказал Telegraph, что военные отпраздновали успех пивом.

"Конечно, мы выпили немного пива", — вспомнил он реакцию товарищей на новость о повреждении сооружения.

В то же время основной целью ракет был железнодорожный пролет моста. Поэтому на следующую ночь украинская ракетная бригада нанесла повторный удар, ещё больше повредив железнодорожную часть сооружения.

Только после второй атаки военные узнали, что приказ о её проведении лично отдал президент Владимир Зеленский, пишет Telegraph.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября и с 19 на 20 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Крымскому мосту. В результате удара обрушились пролет длиной 270 метров и арка автомобильной части моста. Однако Следственный комитет России сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о терракте.

Кроме того, оккупационные власти Крыма призвали жителей запастись продуктами питания как минимум на 3 месяца из-за проблем с логистикой, вызванных повреждениями моста.