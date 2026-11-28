Президент України Володимир Зеленський заявив військовим командирам, що хоче бачити Кримський (Керченський) міст повністю зруйнованим.

Про це повідомляє британське видання Telegraph із посиланням на обізнані військові джерела.

"Президент хоче, щоб його було повністю знищено", — цитує видання одного зі співрозмовників.

За даними журналістів, невдовзі після опівночі 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил України вивела мобільні пускові установки на заздалегідь підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України.

Військові випустили значну кількість ракет, після чого почали згортати пускові комплекси, щоб уникнути ураження з боку російських сил. Упродовж кількох наступних годин по мосту також завдавали ударів інші підрозділи Збройних сил України.

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Приблизно о другій годині ночі ракетна бригада дізналася, що внаслідок атаки обвалилася частина дорожнього полотна мосту та одна з опорних арок.

Один із планувальників операції розповів Telegraph, що військові відзначили успішний результат пивом.

"Звісно, ми випили трохи пива", — згадав він реакцію побратимів на новину про пошкодження споруди.

Водночас основною ціллю ракет був залізничний проліт мосту. Тому наступної ночі українська ракетна бригада завдала повторного удару, ще більше пошкодивши залізничну частину споруди.

Лише після другої атаки військові дізналися, що наказ про її проведення особисто віддав президент Володимир Зеленський, пише Telegraph.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада та 20 листопада Сили оборони України атакували Кримській міст. Унаслідок удару обвалилися проліт завдовжки 270 метрів і арка автомобільної частини. Однак Слідчий комітет Росії повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про теракт.

Крім того, окупаційна влада Криму закликала мешканців запастися їжею щонайменше на 3 місяці через проблеми з логістикою внаслідок пошкоджень мосту.