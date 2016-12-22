Полезный опыт. Посол Израиля Элиав Белоцерковски о том, как успешно воевать с врагом

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски рассказал Фокусу о том, чем его страна помогает Украине и почему Израилю удаётся развивать инновационную экономику в условиях постоянной военной угрозы

После начала боевых действий в Донбассе Израиль ставят в пример Украине. Во многом потому, что эта страна уже много лет успешно противостоит многочисленным противникам, чьи природные и человеческие ресурсы намного больше. При этом Израиль развивает экономику, культуру, технологии, военную сферу и медицину. Но разговор с Элиавом Белоцерковски Фокус всё же начал с другого. Во время визита в Украину в конце сентября президент Израиля Реувен Ривлин, выступая с трибуны Верховной Рады, обвинил украинцев, в частности членов ОУН, в активном участии по уничтожению евреев во время Второй мировой войны. "Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам", — заявил израильский глава государства. В Украине такие высказывания спровоцировали огромный общественный резонанс.

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Прошлое и будущее

Высказывания президента Ривлина в отношении ОУН — это официальная позиция Израиля?

— Визит президента Ривлина был очень важен, он провёл интенсивные встречи с руководством Украины. Что касается его выступления в парламенте — оно имело несколько частей. В частности, президент говорил о достижениях украинской демократии, о том, что Украина — важный партнёр для нас, что наши отношения развиваются и т. д. Но резонанс вызвала другая часть выступления. Считаю, что между разными странами бывают различные взгляды и толкования исторических вопросов. Важно говорить об этом.

Возможно, слова президента Израиля прозвучали не в то время и не в том месте?

— Мы делаем акцент на нынешних связях между нашими странами и огромными их перспективами. Исторический выбор украинского народа в пользу Европы и европейских ценностей ещё сильнее сближает Украину и Израиль.

Зачем тогда вообще поднимать неоднозначные вопросы нашего прошлого?

— Важно говорить и об исторических вопросах тоже. И не бояться расхождений во взглядах.

Ранее уже озвучивалась идея о создании совместной украинско-израильской комиссии, куда вошли бы профессиональные историки, призванные выработать общую позицию наших стран по спорным историческим вопросам.

— Эту идею вполне можно рассматривать. Сейчас между Украиной и Польшей, насколько я знаю, тоже идёт процесс обсуждения исторического прошлого. Мы заинтересованы в изучении этого процесса, там уже найден формат, в котором ведётся обсуждение. Возможно, на базе этого опыта можно создать что-то подобное для диалога между Украиной и Израилем. С нашей стороны такая готовность, безусловно, есть.

В обозримой перспективе парламент Израиля может проголосовать за признание Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа?

Простая истина. Главным ресурсом Израиля Элиав Белоцерковски называет человека

— Сейчас укрепляются связи между кнессетом и Верховной Радой, в конце ноября предстоит визит спикера кнессета Йоэля Эдельштейна в Украину, что является ещё одним индикатором развития наших отношений. Думаю, этот вопрос будет поднят на переговорах.

Российская пропаганда постоянно пытается представить Украину ксенофобским государством. Как вы расцените уровень ксенофобии и, в частности, антисемитизма в нашей стране, особенно после победы Революции достоинства?

— К сожалению, антисемитизм — это явление, которое существует почти везде, полностью искоренить его пока сложно. Но в Украине уровень антисемитизма очень низок, гораздо ниже среднеевропейского. Вторая сторона медали — это жизнь еврейских общин в стране. Сейчас у них богатая культурная и духовная жизнь, в целом украинские евреи себя чувствуют очень комфорт­но, и я вижу пока только позитивные тенденции.

Инвестиции в человека

Украину в последние два с половиной года, после начала войны в Донбассе, часто сравнивают с Израилем. По-вашему, такое сравнение корректно?

— Моё личное мнение — особых параллелей проводить не стоит. Да, у вас есть конфликт, и у нас есть конфликт, но конфликты есть ещё во множестве стран, и везде ситуация неповторима. Поэтому сравнивать трудно. Есть конфликты, основанные на религиозных факторах, есть — на факторах национальных, есть — на факторах идеологических и т. д. Израиль, например, находится в таком состояния со дня своего появления. Но, с другой стороны, наше общество всё время пребывает в готовности к экстремальным ситуациям и люди готовы к самопожертвованию. У нас само собой разумеется, что парни и девушки по окончании школы идут в армию, об этом вопрос не стоит в принципе. В Украине со времён Второй мировой не было вооружённых конфликтов, и никто не мог предвидеть, что такой масштабный конфликт случится.

Какую помощь Украине в связи с конфликтом оказывает Израиль?

— Мы стараемся помочь украинскому народу в тех сферах, где у нас уже накопился полезный опыт. За прошлый год мы провели около пятнадцати семинаров под руководством израильских экспертов. Они направлены на реабилитацию людей, страдающих от посттравматического синдрома. В Израиле хорошо знакомы с этой проблемой. Такие семинары проводятся для украинских психологов и социальных работников. Один из них мы провели специально для священников. Мне кажется, это очень важно, ведь во многих маленьких городках или сельской местности у людей нет доступа к компетентным психологам, и людям приходится обращаться к священнослужителям. Они должны быть готовы помогать людям, пострадавшим от войны, и понимать специфику вопроса.

В следующем году мы собираемся создать целый специализированный центр, который будет заниматься реабилитацией людей с посттравматическим синдромом. На основе этого центра мы сможем организовать уже постоянную коммуникацию и обмен опытом с израильскими экспертами. Кроме того, мы проводим семинары на тему неотложной медицины, тренируем врачей и медсестёр. Планируем заниматься вопросами реабилитации людей с ограниченными возможностями, а также содействовать созданию соответствующего реабилитационного центра на базе израильского опыта.

"Если мы ожидаем от наших граждан готовности воевать за Израиль, то должны гарантировать, что если с ними, не дай Бог, что-то случится, то их семьи будут обеспечены. Если они будут ранены, то получат лучшую помощь от своей страны"

В Израиле применяется такой подход: если мы ожидаем от наших граждан готовности воевать за наше государство, то государство со своей стороны должно гарантировать гражданам, что если с ними, не дай Бог, что-то случится, то их семьи будут обеспечены. Если они будут ранены, они получат самую лучшую помощь от своей страны, им помогут вернуться к нормальной жизни. Наверное, лучше бы у Израиля не было всего этого опыта, но раз уж так сложилось, то наша страна приложит все усилия, чтобы помочь Украине в эти непростые для вас времена.

Одной из главных проблем экономического развития Украины называют войну — инвесторы не хотят вкладываться в страну, где есть угроза эскалации полномасштабного конфликта. У Израиля похожая проблема, тем не менее ваша экономика активно развивается и привлекает иностранные инвестиции. В чём секрет?

— В Израиле почти нет природных ресурсов, и главный наш ресурс — это люди. Поэтому наша главная инвестиция — в человеческий капитал, то есть в создание связи между человеком и государством, чтобы гражданин чувствовал, что он является частью государства, что государство создаёт ему все условия для реализации его потенциала.

Например, сфера образования. Очевидно, что XXI век — это век инноваций и креативности. Если вы спросите израильских школьников, кто является их кумирами, то помимо топ-футболистов вам назовут всемирно известных стартаперов. Это целая культура инновационности, которая развивается с самого раннего возраста.

Это привлекает огромное количество инвесторов — у нас есть офисы 75 крупнейших венчурных фондов мира. Фактически нет крупной международной инновационной компании, у которой не было бы в Израиле своего центра R&D (исследований и развития. — Фокус).

Как это работает на практике?

— У нас создана целая система поощрения инноваций. Любой, кто придумал какую-то инновацию и хотел бы воплотить её в жизнь, за очень небольшую плату может обратиться в Офис главного учёного и представить свою идею. Эксперты этого офиса проверяют идею по двум критериям: возможность реализации и потенциальный спрос. Если решение позитивное, тогда автор может получить от государства 80% финансирования, нужного для создания прототипа продукта, потом при желании он может войти в технологический инкубатор и получить помощь, в том числе и в менеджменте. Если компания всё-таки проваливается на рынке, деньги от государства засчитываются как грант, если она начинает приносить доход — платятся роялти. Большая часть бюджета Офиса главного учёного — это всё-таки роялти. Условие одно: производство и все патенты должны быть в Израиле. В целом подобный бизнес-климат перекрывает все риски, связанные с конфликтом.

Тема Украины часто поднимается в израильских СМИ и политикуме?

— Согласно известной шуточной поговорке, еврей на вопрос отвечает вопросом. Если бы вас спросил израильский журналист: как часто проблемы Израиля и наши конфликты с соседями попадают на полосы украинских газет? Вопрос риторический. Как и в каждом нормальном государстве, людям более всего интересны события в их стране, которые на них влияют. В то же время в Израиле есть множество выходцев из постсоветского пространства. Конечно, они интересуются тем, что происходит в Украине, да и не только. Израильтяне любят путешествовать, поэтому международный кругозор у них очень широкий. Обычный гражданин Израиля, мне кажется, неплохо проинформирован о том, что происходит в Украине. Кроме того, из 8,5 миллионов населения нашей страны около полумиллиона — выходцы из Украины.