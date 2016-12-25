Россия существенно усилила обстрелы в Сирии

Российская авиация усилила авиаудары по контролируемым повстанцами городам сирийской провинции Идлиб, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Источники агентства сообщили о по меньшей мере восьми авиаударах, которые были нанесены по городам Биниш, Саракеб и Жизр аль-Шакур – крупнейшим населенным пунктам северо-западной провинции Сирии Идлиб. Поступила также информация о жертвах обстрелов, преимущественно среди гражданских", - отмечается в сообщении.

Усиление авиаударам подверглись также пригород Алеппо, которые до сих пор удерживают повстанцы. "Местные жители и повстанцы утверждают, что уже второй день, со времени выхода последних членов повстанческих группировок из Алеппо, российские и сирийские самолеты наносят мощные удары по контролируемым повстанцами западным и южным пригородам Алеппо", - пишет агентство.

Авиаобстрелам кассетными боеприпасами подвергся город Асаль, расположенный в 14 км на запад от Алеппо. Несколько бомб упало и в городах Хрейтан, Андан и Атареб.