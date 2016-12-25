Число погибших мигрантов в 2016 году велико как никогда, - МОМ

Число погибших в Средиземном море мигрантов с начала 2016 года достигло 5 тыс. человек, став самым большим с начала мигрантского кризиса, после того как еще две переполненные лодки утонули между Италией и Ливией. б этом сообщили Международная организация по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Эти две катастрофы привели к тому, что общее количество погибших достигло 5 тыс. человек, что стало наивысшим показателем с начала кризиса", - заявил представитель МОМ Джоэл Миллман.

По словам пресс-секретаря УВКБ Уильяма Спиндлера, это худшие годовые показатели, которые фиксировались.

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По данным МОМ, в 2015 году в Средиземном море погибло 3777 мигрантов, которые пытались добраться до европейского берега.

Как отмечается, УВКБ ООН призвала страны открыть больше законных путей для принятия беженцев.