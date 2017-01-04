У Генри Форда всегда найдётся меткое мудрое высказывание. В одну свою фразу он мог вложить столько умных мыслей, столько советов, что они не утратили актуальности и по прошествии нескольких десятков лет

Будущий промышленный гений Генри Форд родился в зажиточной семье владельца лесозаготовительного бизнеса. Чуть ли не с младенчества Генри проявлял интерес к технике и механике — во всяком случае, так гласит семейная легенда.

Юношей он работал подмастерьем в трамвайном депо, в механической мастерской и у часовщика. Затем устроился в компанию Westinghouse механиком по ремонту тех самых локомобилей. И собрал свою первую самодвижущуюся машину на паровом двигателе, чтобы убедиться: паровая машина не годится для лёгкого экипажа. Следующие 10 лет Форд внимательно следит за развитием конструкций двигателей внутреннего сгорания и, наконец, строит свой первый бензиновый "самокат".

Писатель Элтон Синклер так описал первую поездку на "самокате": "Шёл проливной дождь, и его жена вышла под зонтиком посмотреть, что будет дальше. Сначала мотор начал урчать, потом взревел, и вся коляска угрожающе затряслась. Но она не развалилась, и мистер Форд забрался в неё и поехал. На передке торчала керосиновая лампа, и при её тусклом свете он поехал вдоль улицы, мощённой булыжниками. Миссис Форд долго стояла под дождём, спрашивая себя, увидит ли она снова своего мужа. 30-летний изобретатель пропадал около часа и вернулся к дому, подталкивая сзади своё сооружение. Одна из гаек слетела от тряски. Но он ликовал: несмотря на неровную мостовую и топкие колеи, он доехал куда хотел. Уже рассветало. От невероятного возбуждения он говорил почти без умолку, хотя не спал более двух суток.

— Я сделал коляску, которая движется без лошади! — повторял Генри Форд".

Через 10 лет после этой ночной поездки упорный инженер основал Ford Motor Company, которой предстояло стать не только одним из мировых лидеров автомобилестроения, но и иконой промышленного менеджмента.

Фокус составил подборку цитат Форда, которые помогают создать представление о человеке, стоявшем у истоков одной из самых мощных корпораций в мире.

«Однажды может показаться, что весь мир настроился против вас. В такие моменты нелегко, но стоит вспомнить, что самолёт тоже взлетает против ветра»

«Запомните, что не работодатель даёт зарплату, он всего лишь распределяет деньги. Зарплату выдаёт клиент»

«Старики учат нас, что нужно экономить деньги, откладывать к лучшим временам. Это очень плохой совет, который не стоит слушать. Не копите пятаки в банке. Вкладывайте всё в своё развитие. До сорока лет я не сэкономил ни одного доллара, всё было инвестировано в дальнейшее развитие»

«Везде есть странные люди, которые каждое утро просыпаются с непонятными мыслями в голове. Они не понимают, что вчера — это вчера, и ничего уже не вернуть. Живя прошлым, вы делаете только хуже себе»

«Неудача не должна быть поводом, чтоб всё бросать. Вы можете всё начать заново, но учитывая полученный опыт»

«Пожалуй, самая тяжёлая работа для каждого человека — думать своей собственной головой и принимать решения. Вот почему так мало людей этим занимается»

«Самая оптимальная работа — хобби, за которое вам хорошо платят»

«Это даже хорошо, что люди не понимают принципы работы банковской системы. В противном случае уже завтра была б революция»

«Все ищут лёгкий путь к деньгам, но при этом обходят кратчайший, идущий через работу»

«Есть два стимула, которые заставляют людей работать изо дня в день: жажда денег и боязнь их потерять»

«Имея энтузиазм, вам подвластны любые задачи»

«Нет ничего трудного, если вы умеете делить работу на части»

«Время очень строгий учитель, который не любит, когда его попросту тратят»

«Неудача — это отличный стимул для того, чтоб начать всё заново, но уже с учётом полученного опыта. Нет ничего позорного в честной неудаче. Куда более хуже бояться сделать ошибку»

«У человека есть два мотива его поведения — настоящий и тот, который убедительно звучит»

«Умение принимать точку зрения других людей —отличная черта успешного предпринимателя»

«Идеалист — человек, помогающий заработать другим»

«Качество — это выполнять свою работу правильно даже тогда, когда никто не контролирует процесс»

«Никогда не достигнет успеха тот, кто не делает то, что ему советуют, и делает не больше того, что говорят»

«Бизнес, в котором нет ничего кроме денег, — это плохой бизнес»

«Жизнь — это движение. Даже когда кто-то думает, что остановился отдохнуть, то это нет так. По всей видимости, он катится вниз»