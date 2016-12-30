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Главная » Мир » Мир уязвим перед эпидемией гриппа, - Гейтс

Мир уязвим перед эпидемией гриппа, - Гейтс

Мир уязвим перед эпидемией гриппа, - Гейтс
Билл Гейтс / Фото: Getty Images

Регуляторные стандарты и различные ограничения приводят к тому, что реакция на подобные события оказывается очень медленной

30.12.16 207
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Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа, передает Русская служба ВВС.

Гейтс опасается, что мир не сможет достаточно быстро отреагировать на эту ситуацию, которая может обернуться трагедией. "Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас у человечества есть современные медицинские средства. Но тревогу у миллиардера вызывает то, что человечество вряд ли сможет эффективно отреагировать на смертельную болезнь, которая будет быстро распространяться. "Подобная эпидемия может стать трагедией", - подчеркнул Гейтс.

Он также обеспокоен тем, как человечество реагирует на чрезвычайные ситуации. Регуляторные стандарты и различные ограничения приводят к тому, что реакция на подобные события оказывается очень медленной.

По его словам, недавние кризисы, связанные с лихорадкой Эбола и вирусом Зика, показали, насколько мир уязвим перед лицом эпидемий. Эти примеры, считает Гейтс, показали, что мировому сообществу сложно достаточно быстро разрабатывать новые лекарства и новые вакцины.

Напомним, фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды инвестирует миллиарды долларов для того, чтобы вакцины против различных болезней были доступны в беднейших странах мира.

В 2016 году в мире произошла вспышка вируса Зика, которая поразила в основном страны Латинской Америки. Вирус может протекать практически бессимптомно, но при этом вызывает тяжелые патологии развития плода у беременных женщин. В Бразилии, например, родились несколько тысяч детей с микроцефалией - уменьшенным размером головы, что считается одним из признаков Зика.

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