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Главная » Мир » Фото Как встречали Новый год в разных странах мира
<span class="label red">Фото</span> Как встречали Новый год в разных странах мира
Фото: ЕРА

Фото Как встречали Новый год в разных странах мира

На фото запечатлены самые яркие моменты празднования Нового года в разных странах мира - Испании, Австрии, США, Китае, Бельгии, Вьетнаме, Индонезии, Бразилии, Польше и других.

02.01.17 16
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Фото: ЕРА

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