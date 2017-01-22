Избрание Трампа положило конец прежнему миропорядку, – Штайнмайер

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ выразил в своей статье для Bild am Sonntag, передает Укринформ.

"С избранием Дональда Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом, – подчеркнул политик. – Какие представления о миропорядке утвердятся в XXI веке, как мир будет выглядеть завтра – не предопределено. Этот вопрос остается открытым".

Германский министр заявил, что мировому сообществу следует быть готовым к "турбулентности", с которой зачастую сопряжена смена правящих режимов. Как всегда в подобные периоды, на первый план выходят неопределенность и сомнения.

"Сегодня многое стоит на кону", – подчеркнул глава МИД ФРГ.

При этом он заверил, что Берлин будет стремиться к диалогу с новой американской администрацией и постарается донести до нее свои позицию, ценности и интересы.

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Ранее Штайнмайер в Брюсселе, куда он прибыл на встречу глав МИД Евросоюза, выразил обеспокоенность заявлением Трампа о том, что НАТО устарело. Вместе с тем он считает, что 2017 год станет решающим для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Штайнмайер завершает свое пребывание на посту министра в связи с тем, что намерен участвовать в выборах президента ФРГ. Поскольку его кандидатуру поддержали крупнейшие партии: и христианские демократы, и социалисты – его избрание считается почти гарантированным.