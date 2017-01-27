В России официально декриминализировали насилие в семье

Государственная дума Российской Федерации 27 января принял в третьем и окончательном чтении закон о декриминализации семейных побоев. Об этом сообщает Радио Свобода.
Соответствующее решение поддержали 380 российских депутатов, против выступили только трое.
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Согласно законопроекту, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники этих изменений в законодательстве считают, что они защитят "традиционные семейные ценности".
Напомним, международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призывали российских парламентариев отклонить законопроект. Они заявили, что он оставит жертв домашнего насилия без защиты.