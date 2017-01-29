В ответ на действия Трампа Иран может запретить въезд американцам

Ограничения на въезд мусульман в США оскорбительны для последователей ислама всего мира

Иран назвал возмутительным решение Дональда Трампа о запрете на въезд его граждан в США и заявил об ответных мерах. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

"С большим уважением к народу США и пониманием различий между гостеприимным населением США и властями страны, Иран применит действия в ответ на оскорбительные ограничительные меры в отношении иранцев", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство страны также заявило, что ограничения на въезд мусульман в США являются оскорбительными для мусульман всего мира и для жителей Ирана в частности.

"Это будет большим подарком экстремистам", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Ирана подсчитали, что теоретически запрет Трампа коснется примерно 1 млн граждан Ирана и США, которые находились в отношениях, дружили и регулярно ездили в одну и другую страну.

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Напомним, Иран – одна из семи стран с преимущественно мусульманским населением, для граждан которой указом Трампа введен запрет на въезд в США. Согласно принятому 27 января 2017 года указу, США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили на 120 дней программу приема беженцев из других стран, чтобы не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

Из распоряжения Трампа следует, что граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.