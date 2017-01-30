Экс-генсек ООН может стать президентом Южной Кореи

Пан Ги Мун на данный момент опережает в рейтинге других кандидатов

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может занимать государственную должность в Корее, в том числе баллотироваться в президенты.

Об этом сообщает newsru.ua со ссылкой Yonhap.

Специальная группа парламента проанализировала резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики Пан Ги Муна заявляли, что тот не может претендовать на президентский пост. Однако южнокорейские парламентарии увидели, что в тексте резолюции используются такие слова как, например, "желательно", которые фактически не перекрывают дорогу экс-главе ООН в политику.

Однако, в парламенте Южной Кореи уточнили, что Пан Ги Муну, если он захочет баллотироваться в президенты, придется доказать, что его предыдущий опыт работы не скажется негативно на интересах его страны. В парламенте также отметили, что обычно бывшие главы ООН "воздерживаются" от работы в государственных ведомствах.

Напомним, в ближайшее время в Республике Корея могут пройти досрочные президентские выборы. Конституционный суд страны уже приступил к слушаниям по установлению законности процедуры объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.

Пан Ги Мун, который с 2007 по 2016 год занимал пост генерального секретаря ООН, на данный момент опережает в рейтинге других кандидатов в президенты Южной Кореи.