Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу с 1 июля 2017 года

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом сообщил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов, передает Европейская правда со ссылкой на РИА Новости и Беларусский партизан.

"Беларусь вчера подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", - заявил Некрасов.

Эту информацию вскоре подтвердила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эймонт.

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Напомним, что до сих пор президент Беларуси Александр Лукашенко отказывался подписывать Таможенный кодекс, требуя учесть в нем национальные интересы своей страны. В частности, предлагалось провести всенародное обсуждение этого документа.

Остальные страны, входящие в ЕврАзЭС: Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, подписали Таможенный кодекс в декабре 2016 года.

3 апреля 2017 года президенты Беларуси и России провели встречу, по итогам которой заявили, что "между странами не осталось нерешенных вопросов", в частности, Минск добился снижения цен на российскую нефть.

Таможенный кодекс ЕврАзЭС должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.