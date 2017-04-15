Эрдоган не планирует превращать Турцию в федерацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил вероятность создания федеральной системы в стране после конституционного референдума. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

"Федеральная система на повестке дня не стоит, ее не будет. Мы являемся самыми большими сторонниками унитарной структуры Турции", - сказал Эрдоган на митинге в центральной провинции Конья.

Турция является унитарным государством и не имеет региональных администраций с исполнительными полномочиями с момента создания республики в 1923 году.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как лидер одной из оппозиционных партий Девлет Бахчели выразил обеспокоенность в связи с заявлениями правительства о планах перевести страну к федеральной системы после референдума 16 апреля.

Напомним, в случае вступления в силу изменений к конституции президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Также он будет одновременно и главой правительства, а должность премьер-министра отменят 2019 года.