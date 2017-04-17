ФСБ РФ заявила о пресечении поставок оружия в Россию из Украины и ЕС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации заявляет о пресечении противоправной деятельности межрегиональной группы, якобы причастной к организации канала поставок оружия из стран Евросоюза и Украины в Россию.

Следственные действия по делу проводились в 24 субъектах РФ в отношении 54 ранее выявленных членов группы.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие.

В частности, в ФСБ назвали 18 пулеметов ("Максим", РПД, МГ-43, РГГК), 43 автомата (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43), 29 пистолетов-пулеметов (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, Кедр, Витязь, Томпсона), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов (Наган, ТТ, ПМ, П-38, Беретта, Маузер, Коровина, Вальтер, Люгер, Марголина) и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотник с маркировкой ФСБ РФ обнаружен в зоне АТО

Также, согласно сообщению, изъяты наркотические вещества растительного происхождения.

Кроме того в ФСБ заявили о прекращении деятельности трех мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.