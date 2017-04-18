Нобелевские лауреаты раскритиковали Ле Пен

25 лауреатов Нобелевской премии по экономике с 1987 по 2016 годы выступили против заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о выходе страны из Евросоюза в случае ее победы на выборах. Обращение опубликовала газета Le Monde, передает 112 Украина.

"Некоторые из нас были процитированы кандидатами в президенты Франции, в частности Марин Ле Пен и членами ее команды, чтобы оправдать политическую программу по вопросу Европы", — говорится в сообщении.

Ле Пен и ее команда подкрепляли свои доводы о необходимости выхода из ЕС и зоны евро, ссылаясь, в частности, на американского экономиста Джозефа Стиглица.

Профессор Колумбийского университета Стиглиц — лауреат премии за 2001 год, является жестким критиком неограниченного рынка и неоклассической экономической школы. Тем не менее, он числится в списке 25 подписантов сегодняшней передовицы для газеты Le Monde.

Авторы призвали не пользоваться их именами для оправдания лозунгов "политиканов", "желающих внести раскол" в общество, и подчеркнули, что сохранение проекта единой Европы является "залогом сохранения не только мира на континенте, но и экономического прогресса стран-членов ЕС и политического значения".

Они также заявили, что мигранты, когда они правильно интегрированы в рынок труда, могут приносить экономическую выгоду принимающим их странам.

Напомним, Ле Пен в случае победы на выборах пообещала полностью запретить любую иммиграцию во Францию и инициировать выход страны из Европейского союза.