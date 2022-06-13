В первом туре парламентских выборов во Франции победил блок Макрона "Вместе"

Президентская коалиция обошла объединенных левых Жана-Люка Меланшона всего на 0,1%. Второй тур выборов пройдет 19 июня.

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В первом туре парламентских выборов во Франции победила коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" (Ensemble) с преимуществом менее 0,1%. Результаты опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Франции.

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За президентскую партию проголосовали 25,75% французов. За блоком Макрона следует объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое Жан-Люком Меланшоном. За нее отдали свои голоса 25,66% французов. Таким образом Меланшону не хватило 21442 голосов, чтобы сравнять счет.

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" набрала 18,7% голосов. А правоцентристская партия "Республиканцы", считающаяся крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, получила всего 10,4% голосов и не проходит во второй тур. Как и остальные партии, не набравшие необходимый минимум в 12,5% голосов.

[ + – ] Результаты первого тура выборов. Фото: Скриншот

Явку в первом туре парламентских выборов оценивают как рекордно низкую. Отдать свои голоса за кандидатов в нижнюю палату парламента пришло 47,5% французов. На прошлых выборах 2017 года проголосовало 48,7% избирателей.

Как считают эксперты, расстановка сил по итогам второго тура может полностью измениться из-за особенностей французской системы выборов в парламент.

По мнению социологов, избиратели, чьи кандидаты выбыли после первого тура, во втором туре преимущественно поддержат коалицию Макрона.

Второй тур запланирован на 19 июня.

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что не стоит "унижать Россию", поскольку после прекращения военных действий можно вернуться к дипломатии. По словам главы Франции, с декабря прошлого года он потратил около ста часов на переговоры с Путиным.

В ответ на заявление Макрона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия сама себя унижает. Глава украинского МИД считает, что страну-агрессора нужно "поставить на место".