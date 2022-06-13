У першому турі парламентських виборів у Франції переміг блок Макрона "Разом"

Президентська коаліція обійшла об'єднаних лівих Жана-Люка Меланшона лише на 0,1%. Другий тур виборів відбудеться 19 червня.

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У першому турі парламентських виборів у Франції перемогла коаліція чинного президента Франції Емманюеля Макрона "Разом" (Ensemble) із перевагою менше ніж 0,1%. Результати опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції.

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За президентську партію проголосувало 25,75% французів. За блоком Макрона слідує об'єднання "Новий народний екологічний і соціальний союз", очолюване Жан-Люком Меланшоном. За неї віддали свої голоси 25,66% французів. Отже, Меланшону не вистачило 21 442 голосів, щоб зрівняти рахунок.

Партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" набрала 18,7% голосів. А правоцентристська партія "Республіканці", яка вважається найбільшою опозиційною силою в парламенті, отримала лише 10,4% голосів і не проходить у другий тур. Як і інші партії, які не набрали необхідного мінімуму в 12,5% голосів.

[ + – ] Результати першого туру виборів. Фото: Скриншот

Явку в першому турі парламентських виборів оцінюють як рекордно низьку. Віддати свої голоси за кандидатів у нижню палату парламенту надійшло 47,5% французів. На минулих виборах 2017 року проголосували 48,7% виборців.

Як вважають експерти, розстановка сил за підсумками другого туру може повністю змінитись через особливості французької системи виборів до парламенту.

На думку соціологів, виборці, чиї кандидати вибули після першого туру, у другому турі здебільшого підтримають коаліцію Макрона.

Другий тур заплановано на 19 червня.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що не варто "принижувати Росію", оскільки після припинення воєнних дій можна повернутися до дипломатії. За словами голови Франції, з грудня минулого року він витратив близько ста години на переговори з Путіним.

У відповідь на заяву Макрона міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія сама себе принижує. Глава українського МЗС вважає, що країну-агресора треба "поставити на місце".