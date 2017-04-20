В Албании не смогли избрать президента - не нашлось кандидатов

Парламент Албании не смог избрать нового президента после того, как правящая Социалистическая партия решила не выдвигать своего кандидата в первом туре голосования, который был запланирован на вчера, 19 апреля. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

"Мы не предложили ни одного кандидата с целью продемонстрировать нашу волю к диалогу с оппозицией относительно нового президента с целью достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании", - сказал спикер албанского парламента Илир Мета.

Албанская оппозиция бойкотирует работу парламента с середины февраля, призывая правительство подготовить свободные и честные выборы.

Согласно конституции Албании, кандидат может быть избран президентом при поддержке 84 из 140 депутатов – большинства, которое имеет правящая коалиция.

Второй тур президентских выборов в Албании должен пройти 20 апреля.

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Если президента не изберут в течение пяти раундов голосования, парламент должен быть распущен и назначены новые выборы.

Парламентские выборы должны пройти 18 июня, однако оппозиция уже пригрозила их бойкотировать.