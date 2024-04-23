Больше, чем обычно: чем отличается новый пакет помощи США от предыдущих, — Politico

По словам журналистов, пакет будет включать в себя бронетехнику, например, боевые машины Bradley. Также в него могут войти Humvee, бронетранспортеры M113, а также ракеты, артиллерия и системы ПВО.

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Администрация президента США Джо Байдена готовит крупный пакет военной помощи Украине, который будет больше, чем предыдущие. В него войдут не только артиллерия и системы ПВО, но и бронетехника. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, чиновники Министерства обороны США еще "вносят последние штрихи" в список. Они хотят, чтобы Украина получила транш как можно быстрее после того, как Байден подпишет соответствующий законопроект. Ожидается, что Сенат примет закон уже во вторник и отправит его на подписание в Белый дом.

В материале говорится, что транш, над которым сейчас работает Министерство обороны, будет значительно больше, чем предыдущий транш на сумму в 300 млн долларов.

По словам анонимных американских чиновников, пакет будет включать в себя бронетехнику, например, боевые машины Bradley. Также в него могут войти Humvee, бронетранспортеры M113, а также ракеты, артиллерия и системы ПВО.

По словам журналистов, представитель Пентагона отказался от комментариев.

Издание пишет, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник Байден пообещал быстро предоставить "значительные новые пакеты помощи в сфере безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины".

Селеста Валландер, помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности, сообщила законодателям, что министерство обороны планирует передать помощь "в течение недели или двух" после ее утверждения.

Напомним, что сенатор-демократ из Палаты представителей Конгресса Билл Китинг рассказал, когда в Украину поступит военная помощь США. Он отказался называть точные сроки. Ориентировочно, оно приедет в промежуток от нескольких дней до недель. В пакете будут ракеты ATACMS, способные бить на расстояние до 300 км.