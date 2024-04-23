Більше, ніж зазвичай: чим відрізняється новий пакет допомоги США від попередніх, — Politico

За словами журналістів, пакет міститиме бронетехніку, наприклад, бойові машини Bradley. Також до нього можуть увійти Humvee, бронетранспортери M113, а також ракети, артилерія і системи ППО.

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Адміністрація президента США Джо Байдена готує великий пакет військової допомоги Україні, який буде більшим, ніж попередні. До нього увійдуть не тільки артилерія і системи ППО, а й бронетехніка. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, чиновники Міністерства оборони США ще "вносять останні штрихи" до списку. Вони хочуть, щоб Україна отримала транш якнайшвидше після того, як Байден підпише відповідний законопроєкт. Очікується, що Сенат ухвалить закон уже у вівторок і відправить його на підписання в Білий дім.

У матеріалі йдеться про те, що транш, над яким зараз працює Міністерство оборони, буде значно більшим за попередній транш на суму в 300 млн доларів.

За словами анонімних американських чиновників, пакет міститиме бронетехніку, наприклад, бойові машини Bradley. Також до нього можуть увійти Humvee, бронетранспортери M113, а також ракети, артилерія і системи ППО.

За словами журналістів, представник Пентагону відмовився від коментарів.

Видання пише, що в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок Байден пообіцяв швидко надати "значні нові пакети безпекової допомоги для задоволення нагальних потреб України".

Селеста Валландер, помічник глави Пентагону з питань міжнародної безпеки, повідомила законодавцям, що міністерство оборони планує передати допомогу "протягом тижня або двох" після її затвердження.

Нагадаємо, що сенатор-демократ із Палати представників Конгресу Білл Кітінг розповів, коли в Україну надійде військова допомога США. Він відмовився називати точні терміни. Орієнтовно, вона приїде в проміжок від кількох днів до тижнів. У пакеті будуть ракети ATACMS, здатні бити на відстань до 300 км.