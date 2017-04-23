Американский космический аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. Снимок опубликовала Лаборатория реактивного движения NASA, передают Українські новини.
Снимок был сделан 12 апреля, когда аппарат находился в 1,4 млрд км от Земли. При увеличении фотографии на ней можно разглядеть и Луну. На снимке видны также некоторые кольца Сатурна, в том числе кольцо А с деление Энке, а также кольцо F.
Хотя на фотографии это разглядеть невозможно, станция засняла южную часть Атлантического океана.
Планета Земля и Луна / Фото: NASA