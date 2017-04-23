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Главная » Мир » Фото NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна

Фото NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна

<span class="label red">Фото</span> NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна
Планета Земля / Фото: NASA

Правда, с расстояния в 1,4 млрд км нашу планету слабо видно

23.04.17 574
2000

Американский космический аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. Снимок опубликовала Лаборатория реактивного движения NASA, передают Українські новини.

Снимок был сделан 12 апреля, когда аппарат находился в 1,4 млрд км от Земли. При увеличении фотографии на ней можно разглядеть и Луну. На снимке видны также некоторые кольца Сатурна, в том числе кольцо А с деление Энке, а также кольцо F. 

Хотя на фотографии это разглядеть невозможно, станция засняла южную часть Атлантического океана.

Планета Земля и Луна / Фото: NASA

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