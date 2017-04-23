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Главная » Мир » В Северном Ледовитом океане вскоре может появиться новое большое "мусорное пятно"

В Северном Ледовитом океане вскоре может появиться новое большое "мусорное пятно"

В Северном Ледовитом океане вскоре может появиться новое большое "мусорное пятно"
Коллаж из пластика, собранного в Северном Ледовитом океане / Фото: Tara Expeditions Foundation

Ученые обнаружили скопление пластика между архипелагом Новая Земля и Гренландией

23.04.17 577
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Международная исследовательская группа в составе экспертов из Испании, Великобритании, США, Японии и Саудовской Аравии обнаружила скопление пластика в Северном Ледовитом океане между архипелагом Новая Земля и Гренландией.

Подробности открытия были опубликованы в журнале Science Advances, передает Популярная механика.

Воды Северного Ледовитого океана оказываются "тупиком", куда с берегов Европы и Северной Америки течение приносит мусор.

"Возрастающая человеческая активность в теплой и безледной Арктике стала причиной распространения микропластика в водах Северного Ледовитого океана, и это пятно в будущем может стать еще больше", – предупреждают исследователи.

Загрязнение океана пластиковыми отходами становится проблемой для животных на Крайнем Севере.

Раньше исследователи полагали, что лишь 3% всего выброшенного пластика оказывается в водах Мирового океана, однако на самом деле его количество может достигать 40%. Сегодня ученые предполагают, что от 40 тыс. до 100 тыс. тонн пластика ежегодно оказывается в воде.

В мире уже известны три "мусорных пятна". Самое большое из них — Тихоокеанский "мусороворот", обнаруженный в 1997 году после долгих лет мониторинга количества отходов, сбрасываемых в океан. Еще два скопления пластика и другого неразлагаемого мусора находятся в Индийском и Атлантическом океанах.

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