Стали известны результаты первого тура выборов во Франции, - Reuters

Лидер центристской партии "Вперед!" Эммануэль Макрон и лидер ультраправых лидер Марин Ле Пен прошли во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные министерства внутренних дел, опубликованные в понедельник, 24 апреля, передает РБК-Украина.
Макрон получил 23,75% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 21,53%.
За республиканца Франсуа Фийона избиратели отдали 19,91% голосов, а за крайнего левого Жан-Люка Меланшона - 19,64%.
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Напомним, второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая 2017 года.